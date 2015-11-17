Написание и публикация коротких ярких заголовков/статей

Ищу талантливую девушку, которая бы писала яркие заголовки и делала 2-3 абзаца описания к вирусным видеороликам.

Что от вас требуется:

желание работать

писать яркие, кликабельные заголовки и описания (без ошибок!)

Находите вирусную запись. Первые несколько месяцев вирусные записи будем брать в Фейсбуке в группах конкурентов. Такие записи находятся быстро (при помощи одного сервиса, доступ к которому я предоставлю).

Делаете небольшой рерайт описания видео (обычно это 2-3-4 абзаца текста, не больше; требований по уникальности текста не будет).

Пишете яркий заголовок. Заголовки также будем чаще всего брать у конкурентов, от вас требуется только немного изменить его.

Публикуем запись на сайт (в публикации ничего сложно нет, я вам предоставлю видео в котором пошагово показано что и куда нажимать, разберетесь за 10 минут; сайт работает на Wordpress, каких-либо знаний для работы с ним не надо, но если вы уже работали с этой системой - это будет дополнительный плюс вам).

Делаем анонс записи в нашей группе Facebook

В день нужно делать 12 подобных кратких статей.

Примеры таких статей и их анонсов (сайты не мои):

http://trimay.ru/pozitiv/neveroyatnaya-scenka-pro-pochtu-ya-smeyalas-do-slyoz

анонс https://www.facebook.com/LifeStyleGo/posts/732206186879415

http://www.pure-t.ru/?p=53580

https://www.facebook.com/newspure/posts/417394135124227

http://kaputsin.com/5675

https://www.facebook.com/kaputsinov/posts/920982407938488

итд. Все посты будут такого характера.

Нужно просто уметь красиво преподносить уже имеющиеся материалы, немного редактировать тексты конкурентов, публиковать все на сайт, делать анонсы записей в фейсбуке, иногда участвовать в обсуждениях постов в комментариях ФБ...

Работа интересная, нет жестких требований по уникальности текста.

Оплата:

Первое время буду платить 10 000 р в мес

Если вы будете хорошо справляться с работой, возможно увеличение оплаты

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Если вас заинтересовало мое предложение, оставляйте свою заявку. Я передам 1-2 тестовых задания. Суть задания будет в том, что я сброшу видеоролик, а вы должны будете написать к нему яркий заголовок и описание.