Информационные тексты(обзоры и другое)

КопирайтингЗакрыт10 заявок209 просмотров
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Написать 55 текстов о разных компаниях и услугах. Оплата за тыс. 60 рублей. Опыт обязателен.

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8 лет назад
berntext
33 годаГермания
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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