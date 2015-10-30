Рерайт статьи

$4
КопирайтингЗавершен11 заявок219 просмотров
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Необходим рерайт статьи. Исходник 4105 знаков без пробелов. Объем готового материала должен быть примерно столько же. Уникальность не менее 85%. Оплачу 3-м исполнителям, поэтому сразу указывайте сроки и стоимость, чтобы указать Вас, если будем сотрудничать, в качестве исполнителя.

Цена: $4. 

Оплата: Яндекс. Деньги, Киви

8 лет назад
emedved
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
alvarez
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Спасибо, Надежда, за творческий подход к работе! Рерайт замечательный! Для меня тема, которая была у Вас в работе, уже достаточно заезженная, но Ваш текст интересно читать. Спасибо еще раз.
Елизавета - замечательная заказчица! Предложила поработать над непростой, но очень интересной темой. В двух словах и предельно ясного объяснила задачу. Оплатила работу сразу же после проверки. Рекомендую к сотрудничеству всем коллегам!
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Спасибо Ольге за работу! Справилась в обговоренные сроки. Рерайт отличный: уникальность 97%, стилистика, орфография, пунктуация соблюдены. А что еще нужно? :)
Всё отлично: ТЗ четкое, оплата моментальная, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов. Спасибо за сотрудничество!
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$4
2 дня
Спасибо Ольге за работу! Отличный рерайт с высокой уникальностью текста. Сроки соблюдены.
Понятная постановка задачи, быстрая проверка и оплата работы. Спасибо за интересный заказ!
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