Рерайт/копирайт текста

Мне требуется сделать рерайт или возможно копирайт, но с сохранением смысловой нагрузки вот этого текста http://nocantor.com/lendings/backgroundcheck/bg.html

Главное чтобы было видно отличие от оригинала, дабы избежать упрёка в плагиате. SEO оптимизация не требуется.