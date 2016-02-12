Рерайт/копирайт текста

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Мне требуется сделать рерайт или возможно копирайт, но с сохранением смысловой нагрузки вот этого текста http://nocantor.com/lendings/backgroundcheck/bg.html
Главное чтобы было видно отличие от оригинала, дабы избежать упрёка в плагиате. SEO оптимизация не требуется.
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