Требуются копирайтеры или студии копирайтинга

Требуется студии копирайтинга или одиночные копирайтеры на проект по 3 ем сайтам компьютерной и бытовой техники.

Должностные обязанности:

• Написание текстов различной тематики для сайтов Компании.

• Составление отчетности о проделанной работе.

• Соблюдение определенных SEO-требований к текстам.

• Коммуникация с контент-аудиторами.

Требования:

• Умение писать тексты и статьи на любые темы.

• Технические знания цифровой и бытовой техники.

• Грамотная письменная речь.

• Внимательность и аккуратность в работе.

• Оперативное решение поставленных задач.

• Приветствуется творческое мышление в работе.

• Опыт на аналогичной должности не менее 6 месяцев.

• Желательно наличие портфолио.

Мы предлагаем:

• Работу над уникальным проектом, в сплоченном коллективе дистанционных сотрудников.

• Большие объемы работы по копирайтингу товаров номенклатуры Компании.

• Стабильную и своевременную оплату труда.

График работы:

Кураторы проекта доступны для выдачи заданий на протяжении пятидневной рабочей недели с 10.00 до 19.00 по Владивостоку.

Оплата:

От 50 до 80 руб. за 1000 символов учитывая пробелы, в зависимости от товарной категории.

Дополнительно:

• Вся работа по копирайтингу осуществляется через внутренний инструментарий сайта.

• Принципы работы строго регламентированы.

• Координация действий и передача отчетности осуществляется по средствам Skype и e-mail.

Учитывайте разницу во времени (наше рабочее время с 3 ночи до 12 утра по

Москве, понедельник-пятница). Возможны задержки по времени с ответом,

вплоть до двух суток.