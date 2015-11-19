Требуются копирайтеры или студии копирайтинга

Необходимо написание нескольких обзоров околокомпьютерных гаджетов: клавиатур, мышек, джойстиков и т.д. Нужен человек с опытом. Условия работы: * уникальность текстов не ниже 85% по текст.ру * объём 4-5 тысяч збп * допустим рерайт из нескольких источников (но не копирование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется студии копирайтинга или одиночные копирайтеры на проект по 3 ем сайтам компьютерной и бытовой техники.
Должностные обязанности:
• Написание текстов различной тематики для сайтов Компании.
• Составление отчетности о проделанной работе.
• Соблюдение определенных SEO-требований к текстам.
• Коммуникация с контент-аудиторами.
Требования:
• Умение писать тексты и статьи на любые темы.
• Технические знания цифровой и бытовой техники.
• Грамотная письменная речь.
• Внимательность и аккуратность в работе.
• Оперативное решение поставленных задач.
• Приветствуется творческое мышление в работе.
• Опыт на аналогичной должности не менее 6 месяцев.
• Желательно наличие портфолио.
Мы предлагаем:
• Работу над уникальным проектом, в сплоченном коллективе дистанционных сотрудников.
• Большие объемы работы по копирайтингу товаров номенклатуры Компании.
• Стабильную и своевременную оплату труда.
График работы:
Кураторы проекта доступны для выдачи заданий на протяжении пятидневной рабочей недели с 10.00 до 19.00 по Владивостоку.
Оплата:
От 50 до 80 руб. за 1000 символов учитывая пробелы, в зависимости от товарной категории.
Дополнительно:
• Вся работа по копирайтингу осуществляется через внутренний инструментарий сайта.
• Принципы работы строго регламентированы.
• Координация действий и передача отчетности осуществляется по средствам Skype и e-mail.
Учитывайте разницу во времени (наше рабочее время с 3 ночи до 12 утра по
Москве, понедельник-пятница). Возможны задержки по времени с ответом,
вплоть до двух суток.
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