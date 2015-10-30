Постинг на сайтах вопросов и ответов для EN сайта

Добрый день, Уважаемые копирайтеры. В данный момент необходимо написать для сайта металлоизделий, 50 продающих статей для карточек товаров на темы следующего характера: Забор из профнастила без фундамента (бетонируются только стойки) Забор из профнастила с фундаментом (по всей длине ...