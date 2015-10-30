Постинг на сайтах вопросов и ответов для EN сайта

Требуется студии копирайтинга или одиночные копирайтеры на проект по 3 ем сайтам компьютерной и бытовой техники. Должностные обязанности: • Написание текстов различной тематики для сайтов Компании. • Составление отчетности о проделанной работе. • Соблюдение определенных SEO-требований к текстам. • ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим постинг на сайтах вопросов и ответов для англоязычного сайта тематики Forex.
Техническое задание отправляю по запросу.
Заранее спасибо за отклики.
Готовы рассмотреть все предложения.
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