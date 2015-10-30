Автор для медицинского сайта

Ищем авторов для длительной и взаимовыгодной работы.

Гарантируем:

- Стабильную оплату и долговременное сотрудничество

- Работу по четким, понятным ТЗ

- Никаких посредников

Оплата – 40 рублей за 1000 символов без пробелов.

ДЛЯ ХОРОШИХ АВТОРОВ, имеющих большой опыт работы в медицине - БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

В заявке, пожалуйста, напишите:

1. Какое у вас медицинское образование? Какой опыт работы в медицине имеете? Ваша специализация в медицине.

2. Опыт написания текстов на медицинскую тематику, либо вообще опыт написания текстов.

3. Примерные объемы, которые вы готовы выполнять в день/неделю.

4. email для связи.

ВНИМАНИЕ: Интересуют кандидаты с медицинским образованием или имеющие опыт работы в медицине. На заявки без мейла отвечать не буду. Будьте внимательны.