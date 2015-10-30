Необходимо написать 100 продающих сео статей для сайта металлоизделий.

Добрый день, Уважаемые копирайтеры.

В данный момент необходимо написать для сайта металлоизделий, 50 продающих статей для карточек товаров на темы следующего характера:

Забор из профнастила без фундамента (бетонируются только стойки)

Забор из профнастила с фундаментом (по всей длине забора)

Кованый забор без фундамента (бетонируются только стойки)

Кованый забор с фундаментом (по всей длине забора)

Забор из сетки рабицы

Ворота вид 1

Ворота вид 2

Ворота вид 3

Ворота вид 4

Решетки на окна вид 1

Решетки на окна вид 2

Решетки на окна вид 3

Решетки на окна вид 4

Входная дверь вид 1

Входная дверь вид 2

Входная дверь вид 3

Входная дверь вид 4

Входная дверь вид 5

И другие статьи для других услуг по изготовлению металлоизделий. (список предоставлю при приватной беседе)

1 текст для карточки товаров = 1500-2000 символов = 1 уе

Все статьи должны быть уникальными и сео ориентированными.

Каждая статья будет мной проверена, и при необходимости в нее должны быть внесены правки.

Важно чтобы вы разбирались в предмете (видах металлоизделий), можно посмотреть как это сделано на других крупных Московских сайтах по изготовлению металлоизделий. Важно, чтобы в текстах отчетливо выражалось то как именно мы подходим к изготовлению конкретного металлоизделия будь то ворота, решетки, перила, или кованая входная дверь, важно описывать мелочи, и что если клиент обратиться в другое место вероятнее всего другие фирмы не подойдут к реализации конкретного металлоизделия настолько ответственно, и как правило забывают сделать то-то и то-то, например в случае с решетками на окна - изготавливают из тонкого прута, который легко деформируется грабителями, что приводит к двойному расходу итд итп. Все заканчивать необходимо тем что у нас одни из самых лучших цен на рынке итд итп.

Так как это первоначальное заполнение, если хорошо себя покажете, доверю вам написание еще как минимум 150 товарных статей на тему металлоизделий.

Так же при серьезном подходе в изучении предмета перед написанием и таком же серьезном качестве текстов в дальнейшем буду иметь вас ввиду для других проектов своих других клиентов.

Сайт: Almametall.kz