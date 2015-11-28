administradora

Разместить посты на форумах по предоставляемой заказчиком базе форумов и инструкции. Формат работы: зарегистрироваться на форуме и заполнить профиль, написать минимум 5 осмысленных постов в любой ветке + разместить 1 пост со ссылкой, в зависимости от ...
Георгий Свинцов administradoraadministradora
- $300Поисковые системы (SEO)72 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходим постинг на сайтах вопросов и ответов для англоязычного сайта тематики Forex. Техническое задание отправляю по запросу. Заранее спасибо за отклики. Готовы рассмотреть все предложения.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходим постинг на сайтах вопросов и ответов для русского сайта тематики Forex. Техническое задание отправляю по запросу. Заранее спасибо за отклики. Готовы рассмотреть все предложения.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Добрый день. Необходимо разместить посты на форумах финансовой тематики на английском языке. Формат работы: зарегистрироваться на форуме и заполнить профиль, написать хотя бы 5 осмысленных постов в любой ветке + разместить 1 пост со ссылкой, в зависимости ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Размещение постов на форумах по предоставляемой заказчиком базе форумов. Формат работы: регистрация на форуме с заполнением профиля, размещение минимум 5 осмысленных постов в любой ветке + размещение 1 поста со ссылкой. Итого 1 форум = 5 постов ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт9 лет назад