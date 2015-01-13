Добрый день! Необходима оптимизация и продвижение сайта в топ по основным запросам. Подробнее во вложенном файле. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. От вас ориентировочные сроки, цена в месяц и методы продвижения + по желанию на указанный в ...
Разместить посты по предоставленному списку форумов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместить посты на форумах по предоставляемой заказчиком базе форумов и инструкции.
Формат работы: зарегистрироваться на форуме и заполнить профиль, написать минимум 5 осмысленных постов в любой ветке + разместить 1 пост со ссылкой, в зависимости от контекста.
Итого 1 форум = 5 постов + 1 пост со ссылкой.
Требуется разместить 100 ссылок, 60 рублей/ссылка.
Оплачиваются ссылки, которые не удалили модераторы. WMR, WMZ.
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