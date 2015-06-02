SEO оптимизация и вывод в топ Яндекс и Google

Добрый день!

Необходима оптимизация и продвижение сайта в топ по основным запросам. Подробнее во вложенном файле.

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.

От вас ориентировочные сроки, цена в месяц и методы продвижения + по желанию на указанный в приложенном файле email можете выслать КП с анализом сайта и ваши рекомендации.

p.s. при указании цены в $ прошу учитывать курс как к гривне так и к рублю)