SEO оптимизация и вывод в топ Яндекс и Google

Поисковые системы (SEO)Завершен30 заявок339 просмотров
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Добрый день!

Необходима оптимизация и продвижение сайта в топ по основным запросам. Подробнее во вложенном файле.

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.

От вас ориентировочные сроки, цена в месяц и методы продвижения + по желанию на указанный в приложенном файле email можете выслать КП с анализом сайта и ваши рекомендации.

p.s. при указании цены в $ прошу учитывать курс как к гривне так и к рублю)

9 лет назад
diosr
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
4ekist_rv
Рома 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$230
31 день
Роман, ответственный исполнитель. Оперативно отвечает на вопросы, даёт грамотные советы. По внутренней оптимизации вопросов нет, работаем дальше.
Четко и понятно ставит задачу. Один из самых приятных заказчиков за последние пару месяцев. Рекомендую!
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