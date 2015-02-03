Анализ внутренного и внешнего seo

Поисковые системы (SEO)Завершен20 заявок275 просмотров
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Для detskilepet.com

1) Определить все страницы для данных слов.

2) Сделать технический аудит чтобы избавиться от всех ошибок сайта.

3) Провести аудит ссылочной массы сайта.

4) Составить план по повышению данных позиций без учета тех. аудита. (т.е.

какие нужны покупать ссылки, сколько и.т.д.)

9 лет назад
Golubok
Ирина 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Zuya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$105
2 дня
Очень рекомендую этого исполнителя. Вся работа была выполнена качественно, в быстро. Очень понравилась коммуникация, быстрые и четкие ответы на все поставленные вопросы. Результатом работы довольна. Будем продолжать сотрудничество))
Ирина хороший заказчик! Оплата без задержек, четкие вопросы. Всем рекомендую!
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