Анализ внутренного и внешнего seo

Нужно продвинуть маленький проект в Яндексе. Сайту 3 месяца, нужен хороший специалист, чтобы не нанести вред сайту. СЯ предоставлю в личку.
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Для detskilepet.com
1) Определить все страницы для данных слов.
2) Сделать технический аудит чтобы избавиться от всех ошибок сайта.
3) Провести аудит ссылочной массы сайта.
4) Составить план по повышению данных позиций без учета тех. аудита. (т.е.
какие нужны покупать ссылки, сколько и.т.д.)
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