Продвижение сайта

$81
Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок210 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно поисковое продвижение в топ 10 Яндекса - Гугла этого сайта: http://odv-site.ru/

Сайту 2 года. Сайт на Джумле 2,5.

Поисковое продвижение по следующим ключевикам:

1. Создание сайта.

2. Разработка сайта.

3. Сайт под ключ.

Цена: Ежемесячный бюджет 5000р. (Ключевые слова обсуждаются, нужно уложиться в этот бюджет)

Интересует срок.

Регион продвижения: г.Челябинск и Челябинская область.

Ждем ваши предложения.

9 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад