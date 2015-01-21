Оптимизация сайта на антикварную тематику

$70
Поисковые системы (SEO)Завершен9 заявок231 просмотр
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Необходимо произвести следующие работы

0. собрать семантическое ядро сайта

1. написания статей для главной, страницы каталога и 12ти разделов

2. Прописания мета тегов для этих страниц

3. Сделать шаблоны для мета тегов внутряков или настроить системный вывод

4. Добавить сайт в панель вебмастера яндекс и инструменты гугл и настроить эти панели.

При выборе веблансера ключевым фактором будет являтся цена. Рассмотрю заявки начинающих вэблансеров, или без отзывов

9 лет назад
polshihki
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
hockenhaim
Александр 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
7 дней
объяснил все четко по полочкам. Сделал все качественно и дал рекомендации . Советую
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству!