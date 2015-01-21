Оптимизация сайта на антикварную тематику

Добрый день! Необходимо наполнить и подготовить к продвижению сайт http://100pudov.by Прошу расписать цену за: 1 наполнение текстом 2 внутреннюю оптимизацию Расписать, что будет сделано по внутренней оптимизации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо произвести следующие работы
0. собрать семантическое ядро сайта
1. написания статей для главной, страницы каталога и 12ти разделов
2. Прописания мета тегов для этих страниц
3. Сделать шаблоны для мета тегов внутряков или настроить системный вывод
4. Добавить сайт в панель вебмастера яндекс и инструменты гугл и настроить эти панели.
При выборе веблансера ключевым фактором будет являтся цена. Рассмотрю заявки начинающих вэблансеров, или без отзывов
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