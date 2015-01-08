Внутренняя оптимизация сайта, наполнение, подготовка к продвижению

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок268 просмотров
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Добрый день! Необходимо наполнить и подготовить к продвижению сайт http://100pudov.by

Прошу расписать цену за:

1 наполнение текстом

2 внутреннюю оптимизацию

Расписать, что будет сделано по внутренней оптимизации.

9 лет назад
aulas
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
2 года назад