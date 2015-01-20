Необходимо семантическое ядро

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Нужно составить семантическое ядро для медицинского центра (регион МСК и область)

Сайт - http://www.policlinica.ru/

В заявке указывайте, пожалуйста, сроки и сумму. Может у кого уже есть собранные ранее данные - будет в приоритете.

Основные направления:

Офтальмология

Пластическая хирургия

Реабилитация (+ Травматология)

Мужское здоровье

Кардиология

Лучевая диагностика

Хирургия

Стационар с госпитализацией

Эндопротезирование

Травматология

9 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$74
2 дня
Задача была выполнена качественно, в срок и в полном объеме.
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