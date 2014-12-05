Продвижение недавно открытого интернет-магазина

Всем привет. Есть сайт http://masterko.by/ Нужна помощь в продвижении. Возможно создание дополнительных страниц. Написание текста, рефакторинг существующего текста на сайте(его там мало). Все изменения на страницах вношу я. С вас помощь в его продвижении. Если ...