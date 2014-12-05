Продвижение недавно открытого интернет-магазина

Добрый день. Необходимо разработать сайт в формате лендинга. Сайт посвящен услугам по разработке бизнес-планов в Нижнем Новгороде. Основная цель сайта - мотивация на телефонный звонок или вопрос по e-mail. Основное требование к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу профессионала, способного показать результат в короткие, но разумные сроки; способного найти индивидуальный эффективный подход к продвижению с учетом специфики бизнеса (продажа ювелирных изделий с натуральным австралийским опалом).
На данном этапе бюджет небольшой. Будет увеличиваться с развитием проекта.
Гарантия долговременного сотрудничества при условии достижения необходимых результатов (определенное количество продаж в течение месяца)!
Жду предложений и практических примеров проделанной эффективной работы.
Заранее спасибо!
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