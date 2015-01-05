Прописать метатеги (внутренняя оптимизация)

Кто сможет грамотно прописать метатеги сайта?

движок – Joomla

тематика – кулинария

можно новичкам, но только чтоб знать что к чему. желательно опыт в тематике кулинарии.

на сайте много рецептов, надо написать макрос, чтоб автоматически метатеги ставились при добавления новых рецептов , да и для старых тоже.

цена вопроса - 500 рублей