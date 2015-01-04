Помощь в регистрации

Добрый вечер, необходимо провести регистрацию на сайтах по базе 471 сайтов. (языки в базе микс) Что именно нужно: 1) Провести регистрацию 2) Подтвердить ссылку по почте 3) Добавить аватарку 4) Проверить на возможность написать в блог Примеры сайтов в аттаче.