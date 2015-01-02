Продвижение ИМ (Доставка цветов)

Ищу "сеошника" на постоянной основе.

Нужен обязательный спец с опытом продвижения региональных проектов. Сайт - интернет магазин по доставке цветов http://yamme.ru/

Обязанности:

Работа с Sape + Miralincs (+ аналоги) + оценка статистики

* выбор качественных (PR) и тематических (цветы - подарки - дом - дизайн...) площадок

* покупка ссылок и статей

* контроль копирайтеров и рерайтеров

Объём: 10 городов (регионы на поддоменах вроде http://penza.yamme.ru/ ) с однотипным контентом в месяц одновременно

Нужна полная финансовая прозрачность - оплачиваю контент, пополняю сапу, миралинкс, статистику и все остальные расходы лично я.

Ваш заработок обсуждаем ежемесячным стабильным фиксом после собеседования. В заявке плз портфолио и в двух словах как вы видите комплексное продвижение такого проекта, желательно с конкретикой.