elsiberiano

Александр elsiberiano

 
37 летТаиланд/Пхукет
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать и запустить шаблонный сайт на Wordpress

    ЗдравствуйтеНужно создать лёгкий, быстрый сайт на wordpress. Это каталог новых нейросетей + новостной портал.За основу берём сайт конкурентов - https://ailib.ru или https://www.futurepedia.io/ Весь функционал - тот же. Дизайн - другой. Предпочтение: тёмные "айтишные" цвета и кнопкиНужно ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Размещение контента на сайте Bitrix

    Добрый день! Сайт Yamme.ru на битриксе. Тематика - доставка цветов. Задача размещать контент на сайте: статьи, картинки, изменение текстов, тегов, добавление товаров, редактирование и тд. Задачи регулярные. Нужен надёжный человек, который будет на связи.

    Битрикс
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт на сайт по доставке цветов (большой объём заказа)

    Это тестовое задание на 1 город. Таких городов сотни. Сразу предлагайте цену и пишите в личку тестовый кусок текста. Очень много копирайтеров льют нечитабельную воду, пожалуйста постарайтесь, чтобы текст был написан человеческим языком [b] Техническое задание на ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавление товаров на сайт Bitrix (тематика доставка цветов)

    Нужно добавить на сайт новые букеты: * название * картинка на превью 300 на 300 + на карточку товара 600 на 600 (взять из интернета, ссылки есть) * картинки нужно обрезать до нужного размера (выше) * поставить цену, категории, ...

    БитриксКарточки товаров
    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Шаблонный рерайт для интернет магазина цветов

    Здравствуйте! Требуется шаблонный рерайт текста в интернет магазин цветов. Нужно сделать небольшой текст - рерайт  на 200- 300 символов. Всего рерайтов 315 штук. Получается 315*(250) = 79000 символов. Просьба, не использовать сложные эпитеты и тяжёлые для восприятия слова. Можно ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контент-менеджмент bitrix

    Требуется заполнить небольшой интернет магазин цветов товарами: * товаров около 100 * нужно искать картинки в интернете в нужном формате и добавлять * так же нужны цены и творческие названия По-сути полноценное создание каждого товара Исполнитель должен быть творческим и ...

    Битрикс
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн страницы товара в интернет магазине

    Задача №1. Нужно доработать карточку товара на сайте доставки цветов Yamme.ru * нужно расширить галерею в две строки: в одной ракурсы букета (профиль, вид сверху, в руках девушки, видео) * текущую галерею "доставок букета" скрыть под галереей ...

    Карточки товаров
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обработка фотографий на сайт

    Нужно обработать 23 фото цветов и корзин: - убрать фон (оставить белый) - убрать пальцы, руки и тд - добавить ленты из ткани в цвет букета (найти в свободном доступе) - на выходе 2 изображения каждой картинки: 300 на ...

    Обработка фотографий37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн отдельных элементов сайта

    Сайт доставки цветов Yamme.ru 1. Нужно нарисовать "подвал" сайта (макет http://joxi.ru/DmBny8INwp5YmP ) 2. Нужно нарисовать страницу контактов  Сетка: 960 px Пишите плз цену и срок

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • 3 баннера на сайт

    Сайт Yamme.ru Нужны 3 баннера в png 880*260 1 - Стильные букеты до 3000 рублей 2 - Готовимся к новому году. Букеты и подарки с новогодним настроением 3 - Впервые в истории. Цветы и поздравление из космоса Всё должно быть ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Продвижение ИМ (Доставка цветов)

    $300

    Ищу "сеошника" на постоянной основе. Нужен обязательный спец с опытом продвижения региональных проектов. Сайт - интернет магазин по доставке цветов http://yamme.ru/ Обязанности: Работа с Sape + Miralincs (+ аналоги) + оценка статистики * выбор качественных (PR) и тематических ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн брендированных открыток

    $30

    Всем привет, Нужен дизайн маленьких открыток для службы доставки цветов http://yamme.ru/ Цвета и стилистику брать с сайта. Соотношение сторон 170 на 110, разрешение для печати, формат Corel Открыточки (карточки для поздравлений) будут бесплатно доставлять клиентам вместе с цветами. На ...

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контекстная реклама. Доставка цветов (все города)

    $100

    Интернет магазин по доставке цветов http://yamme.ru/ Нужен менеджер рекламной кампании в Yandex Direct (можно попробовать и гугл, но пока результаты ужасные) Тестовый бюджет 5000-10000 рублей на кампанию из нескольких городов в разных регионах России: Самара http://samara.yamme.ru/ Нижний Новгород ...

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать "продающий" копирайт для сайта знакомств

    $50

    День добрый! Нужен профессиональный копирайт. Есть посадочная страница для сайта знакомств Пример страницы 1: http://likefactory.ru/dating/index.php?camp=fs_eh01&amp;pg=1&amp;offer=1&amp;c=46&amp;l=176&amp;subid=25421367 Пример страницы 2: http://likefactory.ru/dating/index.php?camp=fs_geo1&amp;pg=1&amp;offer=1&amp;c=46&amp;l=176&amp;subid=23138968 После неё люди переходят на сайт знакомств и должны на нём зарегистрироваться. Сайт http://www.onedate.com/ Нужен 5 комплектов (заголовок + текст + призыв + ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн Landing page 2 проекта

    $500

    Всем день добрый! Ищем на постоянные проекты крутого дизайнера с опытом разработки продающих LP. Только без BM шаблонов, это должен быть действительно разработанный дизайн. Нужны ОЧЕНЬ качественные продающие посадочные страницы, то-есть с вас: * продуманный современный дизайн * хороший ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переводы с русского на испанский+португальский

    Требуется переводчик со сдельной оплатой. Переводить нужно короткие рекламные сообщения. Пример сообщения http://joxi.ru/c0jaUdg5CbB7dAi2O14 Идеальный формат: вы в онлайн в скайпе -&gt; получаете текст на русском языке -&gt; оперативно переводите -&gt; получаете оплату по факту за весь объём ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • "Нарисовать" дизайн сайта

    $250

    Добрый день! Требуется нарисовать дизайн сайта - визитки. Дизайн должен быть нарисован "от руки" (или такой эффект) практически весь. Рассмотрю как вариант сайта под ключ, так и только дизайна. Обязательно портфолио.

    Дизайн сайтаСайт-визитка
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать лого + визитку + иконки

    $40

    Всем привет! Перед исполнителем стоит три задачи Задача 1: * Нарисовать в векторе иконки для сайта http://www.yamme.ru, они должны строго вписываться в оформление сайта и выполнены максимум в двух цветах, один из которых зеленый как на ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Vasiled
35 летТаиланд
11 лет в сервисе
Был
день назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Дизайн страницы товара в интернет магазине
Хороший заказчик. Оплата быстрая, чёткое тз. Рекомендую к сотрудничеству.
Адекватный исполнитель, не пропадает и работает быстро. Был рад сотрудничеству, спасибо
Ответный отзыв
boyko_dmitriy
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Обработка фотографий на сайте
Александр, очень приятный в общении и ведении проекта заказчик. Моментальная оплата. Всем рекомендую и сам с удовольствием продолжу сотрудничество! :)
Отличный исполнитель! Всё вовремя, в срок, с ответственностью и самостоятельностью. Рекомендую!
Ответный отзыв
Achrem
Галина 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
3 баннера на сайт
Отличный заказчик, предоставил четкое ТЗ, своевременно провел оплату. Рекомендую к сотрудничеству!
Всё отлично, быстро, качественно. Спасибо
Ответный отзыв
boyko_dmitriy
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Дизайн отдельных элементов сайта
Знает чего хочет, конкретное тз, приятный по общению человек. Александр, спасибо за сотрудничество! Смело могу рекомендовать.
Адекватный, надёжный, сделал всё быстро. Смело рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
myrocket
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Дизайн Landing page 2 проекта
Было приятно работать с Александром. Один из лучших моих клиентов.
Всё выполнено в срок, профессионально, с самостоятельным взглядом на проект. Рекомендую как ответственного исполнителя
Ответный отзыв