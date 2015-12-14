elsiberiano

ЗдравствуйтеНужно создать лёгкий, быстрый сайт на wordpress. Это каталог новых нейросетей + новостной портал.За основу берём сайт конкурентов - https://ailib.ru или https://www.futurepedia.io/ Весь функционал - тот же. Дизайн - другой. Предпочтение: тёмные "айтишные" цвета и кнопкиНужно ...
Александр elsiberianoelsiberiano
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Добрый день! Сайт Yamme.ru на битриксе. Тематика - доставка цветов. Задача размещать контент на сайте: статьи, картинки, изменение текстов, тегов, добавление товаров, редактирование и тд. Задачи регулярные. Нужен надёжный человек, который будет на связи.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Это тестовое задание на 1 город. Таких городов сотни. Сразу предлагайте цену и пишите в личку тестовый кусок текста. Очень много копирайтеров льют нечитабельную воду, пожалуйста постарайтесь, чтобы текст был написан человеческим языком [b] Техническое задание на ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно добавить на сайт новые букеты: * название * картинка на превью 300 на 300 + на карточку товара 600 на 600 (взять из интернета, ссылки есть) * картинки нужно обрезать до нужного размера (выше) * поставить цену, категории, ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Требуется шаблонный рерайт текста в интернет магазин цветов. Нужно сделать небольшой текст - рерайт на 200- 300 символов. Всего рерайтов 315 штук. Получается 315*(250) = 79000 символов. Просьба, не использовать сложные эпитеты и тяжёлые для восприятия слова. Можно ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется заполнить небольшой интернет магазин цветов товарами: * товаров около 100 * нужно искать картинки в интернете в нужном формате и добавлять * так же нужны цены и творческие названия По-сути полноценное создание каждого товара Исполнитель должен быть творческим и ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача №1. Нужно доработать карточку товара на сайте доставки цветов Yamme.ru * нужно расширить галерею в две строки: в одной ракурсы букета (профиль, вид сверху, в руках девушки, видео) * текущую галерею "доставок букета" скрыть под галереей ...Завершен8 лет назад
Нужно обработать 30 фото на сайтОбработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно обработать 23 фото цветов и корзин: - убрать фон (оставить белый) - убрать пальцы, руки и тд - добавить ленты из ткани в цвет букета (найти в свободном доступе) - на выходе 2 изображения каждой картинки: 300 на ...Обработка фотографий37 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт доставки цветов Yamme.ru 1. Нужно нарисовать "подвал" сайта (макет http://joxi.ru/DmBny8INwp5YmP ) 2. Нужно нарисовать страницу контактов Сетка: 960 px Пишите плз цену и срокЗавершен8 лет назад
Сайт Yamme.ru Нужны 3 баннера в png 880*260 1 - Стильные букеты до 3000 рублей 2 - Готовимся к новому году. Букеты и подарки с новогодним настроением 3 - Впервые в истории. Цветы и поздравление из космоса Всё должно быть ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $300
Ищу "сеошника" на постоянной основе. Нужен обязательный спец с опытом продвижения региональных проектов. Сайт - интернет магазин по доставке цветов http://yamme.ru/ Обязанности: Работа с Sape + Miralincs (+ аналоги) + оценка статистики * выбор качественных (PR) и тематических ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Всем привет, Нужен дизайн маленьких открыток для службы доставки цветов http://yamme.ru/ Цвета и стилистику брать с сайта. Соотношение сторон 170 на 110, разрешение для печати, формат Corel Открыточки (карточки для поздравлений) будут бесплатно доставлять клиентам вместе с цветами. На ...Дизайн продукции16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Интернет магазин по доставке цветов http://yamme.ru/ Нужен менеджер рекламной кампании в Yandex Direct (можно попробовать и гугл, но пока результаты ужасные) Тестовый бюджет 5000-10000 рублей на кампанию из нескольких городов в разных регионах России: Самара http://samara.yamme.ru/ Нижний Новгород ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Вёрстка посадочной страницы для магазина на bitrix От вас цена, портфолио, сроки. PNG макет во вложенииHTML-верстка15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
День добрый! Нужен профессиональный копирайт. Есть посадочная страница для сайта знакомств Пример страницы 1: http://likefactory.ru/dating/index.php?camp=fs_eh01&pg=1&offer=1&c=46&l=176&subid=25421367 Пример страницы 2: http://likefactory.ru/dating/index.php?camp=fs_geo1&pg=1&offer=1&c=46&l=176&subid=23138968 После неё люди переходят на сайт знакомств и должны на нём зарегистрироваться. Сайт http://www.onedate.com/ Нужен 5 комплектов (заголовок + текст + призыв + ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Всем день добрый! Ищем на постоянные проекты крутого дизайнера с опытом разработки продающих LP. Только без BM шаблонов, это должен быть действительно разработанный дизайн. Нужны ОЧЕНЬ качественные продающие посадочные страницы, то-есть с вас: * продуманный современный дизайн * хороший ...Завершен10 лет назад
Требуется переводчик со сдельной оплатой. Переводить нужно короткие рекламные сообщения. Пример сообщения http://joxi.ru/c0jaUdg5CbB7dAi2O14 Идеальный формат: вы в онлайн в скайпе -> получаете текст на русском языке -> оперативно переводите -> получаете оплату по факту за весь объём ...Переводы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Добрый день! Требуется нарисовать дизайн сайта - визитки. Дизайн должен быть нарисован "от руки" (или такой эффект) практически весь. Рассмотрю как вариант сайта под ключ, так и только дизайна. Обязательно портфолио.Закрыт11 лет назад
- $40
Всем привет! Перед исполнителем стоит три задачи Задача 1: * Нарисовать в векторе иконки для сайта http://www.yamme.ru, они должны строго вписываться в оформление сайта и выполнены максимум в двух цветах, один из которых зеленый как на ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад