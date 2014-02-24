Здравствуйте, специализируюсь на минималистичном веб дизайне.
Разрабатываю landing page (они же: продающие страницы, посадочные страницы).
Для html вёрстки использую фреймворк: 960 Grid.
Цена на разработку дизайна сайта: от 70$ до 250$.
Контакты:
ICQ: 605555009
Skype: my.rocket
E-mail: [email protected]
Способы оплаты:
Сервис WebMoney Escrow, Перевод Webmoney с кодом протекции на 30 дней,
Поэтапная, Яндекс деньги с 50% предоплатой.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Mobility-pay213 просмотров
- Тестовое задание240 просмотров
- Личный кабинет для сайта знакомств: city love397 просмотров
- Landing page по продаже Dendy667 просмотров
- Modelsgenius.com301 просмотр
- NaidyVse.com322 просмотра
- Главная страница сайта знакомств: "City love"261 просмотр
- Сайт знакомств: "City love"376 просмотров
- Landing для провайдера Март400 просмотров
- Landing page for Kipling Holding LLP711 просмотров
- Landing page head hunter450 просмотров
- Спорт клуб245 просмотров
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$300
2 балла
10 лет назад
Безответственный исполнитель с низким уровнем работы. Проект делался вместо 7 дней 40 дней и в итоге работа не была выполнена. Поймать в сети его не возможно. Если хотите потерять время и деньги, то обращайтесь к Геннадию, он в этом Вам поможет!
$100
9 баллов
10 лет назад
Хороший исполнитель, делает все вовремя. Всегда выходит на связь.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко сформулировал задачу, вовремя оплатил работу.
$120
10 баллов
10 лет назад
Исправления вносились быстро - всё по графику, спасибо!
Ответный отзыв
Отлично поработали, компетентный заказчик, грамотно формулирует свои пожелания и правки.
$150
10 баллов
10 лет назад
Всё выполнено в срок, профессионально, с самостоятельным взглядом на проект. Рекомендую как ответственного исполнителя
Ответный отзыв
Было приятно работать с Александром. Один из лучших моих клиентов.
Дизайн сайтов
6 отзывов(-1)
от $100
от 2 дней
нет рейтинга