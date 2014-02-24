Безответственный исполнитель с низким уровнем работы. Проект делался вместо 7 дней 40 дней и в итоге работа не была выполнена. Поймать в сети его не возможно. Если хотите потерять время и деньги, то обращайтесь к Геннадию, он в этом Вам поможет!