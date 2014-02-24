myrocket

Геннадий myrocket

 
38 летРоссия/Новокузнецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Здравствуйте, специализируюсь на минималистичном веб дизайне.

Разрабатываю landing page (они же: продающие страницы, посадочные страницы).

Для html вёрстки использую фреймворк: 960 Grid.

Цена на разработку дизайна сайта: от 70$ до 250$.

Контакты:

ICQ: 605555009

Skype: my.rocket

E-mail: [email protected]

Способы оплаты:

Сервис WebMoney Escrow, Перевод Webmoney с кодом протекции на 30 дней,

Поэтапная, Яндекс деньги с 50% предоплатой.

Дизайн сайтаHTML
Портфолио
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Отзывы заказчиков
ShopingWeb
Назар 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Prosergei
Сергей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
2 балла
10 лет назад
Дизайн интернет магазина
Безответственный исполнитель с низким уровнем работы. Проект делался вместо 7 дней 40 дней и в итоге работа не была выполнена. Поймать в сети его не возможно. Если хотите потерять время и деньги, то обращайтесь к Геннадию, он в этом Вам поможет!
Destanto38
Кречетов 
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
9 баллов
10 лет назад
Дизайн главной сайта.
Хороший исполнитель, делает все вовремя. Всегда выходит на связь.
Отличный заказчик, четко сформулировал задачу, вовремя оплатил работу.
Ответный отзыв
aressto
Роман 
40 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Лендинг пейдж для рекрутингового агенства
Исправления вносились быстро - всё по графику, спасибо!
Отлично поработали, компетентный заказчик, грамотно формулирует свои пожелания и правки.
Ответный отзыв
elsiberiano
Александр 
37 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Дизайн Landing page 2 проекта
Всё выполнено в срок, профессионально, с самостоятельным взглядом на проект. Рекомендую как ответственного исполнителя
Было приятно работать с Александром. Один из лучших моих клиентов.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
6 отзывов(-1)
от $100
от 2 дней
нет рейтинга