Составить семантическое ядро

Есть сайт vinkod.com.ua В апреле с поиска google стало меньше приходить людей - нужно провести анализ текущего состояния сайта. http://prntscr.com/5mzzah - картинка из метрики, счетчик был установлен в январе. Возможно есть какие-то фильтра. Или что-то подобное. С сайтом на ...