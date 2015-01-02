Внутрення оптимизация сайта

$80
Поисковые системы (SEO)Закрыт26 заявок242 просмотра
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Добрый день, ищу специалиста по оптимизации сайта. Задача следующая, провести внутреннюю оптимизацию молодого сайта, внести все теги, ключевые слова, исправить ошибки и подготовить сайт для дальнейшего сео продвижения.

Задание принимается только с полным отчетом о проделанной работе.

Если вы в дальнейшем сможете вывести сайт в топ по низко частотникам и при этом все сделать качественно, то будем работать постоянно отдам Вам для работы еще несколько проектов.

Если Вы обманщик, лодырь и ищете, как быстро срубить денег и ничего не сделать, можете на этом месте закончить чтение и перейти к другому проекту.

Если Вы ответственный честный специалист, профессионал своего дела, то буду рад работать с Вами.

Бюджет небольшой, так как проект совсем молодой и маленький.

9 лет назад
skanking22
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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