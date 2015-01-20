Нужно поднять посещаемость сайта

Доброго времени суток!

Есть сайт (англоязычный). тематика настенные часы и вазы. Самый раскрученный запрос находится примерно на 6 странице (во всяком случае так было недавно) Весь трафик поисковый с гугла. Посещаемость примерно 70 - 80 уников в сутки.

Очень хочется увеличить трафик вдвое (если будет больше, буду признателен)

Сразу хочу сказать что несколько десятков тысяч долларов у меня нет, поэтому если Вы гуру в области SEO и Ваши услуги исчисляются в тысячах, сотрудничество у нас не выйдет поскольку я просто не в состоянии буду оплатить Ваши услуги!!!

Меня больше интересует цена и какие Вы даете гарантии чем сроки реализации (продвижение только белыми методами)

URL предоставляю под запрос.

Жду Ваших предложений!