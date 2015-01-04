Необходимо произвести регистрацию блогов

Доброго времени суток! Есть сайт (англоязычный). тематика настенные часы и вазы. Самый раскрученный запрос находится примерно на 6 странице (во всяком случае так было недавно) Весь трафик поисковый с гугла. Посещаемость примерно 70 - 80 уников ...