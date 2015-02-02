Требуется качественный, не шаблонный Аудит сайта

Привет!

Требуется не шаблонный аудит сайта, разбор всех моментов, без воды, понятный аудит для обычного чел-ка.

Так же советы (ответы на вопросы) в будущем в рамках этого проекта (если они возникнут).

При выборе исполнителя, буду обращать внимание на опыт работы, отзывы на этом сайте или на других форумах, если работали с подобной тематикой будет только +

ТЗ прикрепил, если ваш аудит будет более обширнее только + выборе, только укажите тут что именно входит, я по своим знаниям, составил ТЗ

ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите в каком формате, вы предоставите отчет, в каких объемах + по возможности покажите пример(ы) аудита что несомненно тоже, поможет определится с исполнителем.

Бюджет до 100 долларов!

Оплата через безопасную сделку, по срокам хотелось бы уложиться 4-5 дней максимум 7 дней.

Конечная цель, собрать огромное кол-во трафика за счет оптимизации и внутренних факторов.

Ранее на проекте было более 45 тысяч хостов, потом забросил его, так что есть куда стремиться!

Хочется найти специалиста в своем деле, который умеет общаться с людьми, все без нервов объясняет.

Проектов много, по этому возможно и сработаемся.

Частый онлайн в icq или skype.

p.s. Оставляйте пожалуйста свои контакты icq или skype, для более оперативной связи в онлайн!

Cпасибо за внимание.