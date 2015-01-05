Полный аудит сайта

Требуется продвижение и поддержка сайта по домашнему декору. А так же и другие различные задачи. Ищу человека для постоянного сотрудничества. Оплата как сдельная, так и проценты он продаж в дальнейшем. Сайт http://www.decordeprovence.lv
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести детальный анализ аудит сайта.
В выдачу попадает мало страниц. Проиндексировано 80тыс. Из них в выдаче google только 1900. Такая же ситуация с Яндексом. Необходимо найти побольше ошибок, и предоставить отчет по проделанной работе.
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