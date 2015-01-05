Необходимо провести детальный анализ аудит сайта. В выдачу попадает мало страниц. Проиндексировано 80тыс. Из них в выдаче google только 1900. Такая же ситуация с Яндексом. Необходимо найти побольше ошибок, и предоставить отчет по проделанной ...