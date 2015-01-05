Lanney

Илья Lanney

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Интернет-маркетолог, SEO-оптимизатор, специалист по контекстной рекламе.

Работаю преподавателем, в компьютерной академии ШАГ, по направлению интернет-маркетинг. 

На основной работе специальность проект менеджер, seo-оптимизатор, специалист по контекстной рекламе. Есть знания по CMS, HTML, CSS, правлю сайты сам.

Пишу статьи на любые темы, владею инструментами и опытом для качественных e-mail рассылок.

Продвигаю социальные профили, группы в социальных сетях.

Настройка конверсий, поднятие репутации бренда, настройка счетчиков, запуск рекламных компании,  снижение цены за клик.

Делаю прогоны Xrumer, Allsubmiter.

  • Наполнение карточек товаров

    $45

    Здравствуйте! На сайте, необходимо заполнить карточки товаров от 800 до 1000 символов Интернет-магазин швейных машин В тех задании 97 наименований машинок, на некоторых уже присутствует текст, можно сделать рерайтинг Уникальность от ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статья, тематика инвестирование

    Здравствуйте, необходимо написать статью, тематика инвестиции. Так же чтобы было упоминание про интернет инвестиции hyip, статья должна быть уникальная. В тексте употребить следующие ключевые слова: -мониторинг hyip - 2 раза (можно склонять) ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Полный аудит сайта

    $5

    Необходимо провести детальный анализ аудит сайта. В выдачу попадает мало страниц. Проиндексировано 80тыс. Из них в выдаче google только 1900. Такая же ситуация с Яндексом. Необходимо найти побольше ошибок, и предоставить отчет по проделанной ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад