Здравствуйте уважаемые! Необходимо прописать мета-теги для всех товаров на сайте http://setevuha.com.ua Title, Meta description, Meta keywords не должны повторятся! Title до 70 символов Meta description ...
Работаю преподавателем, в компьютерной академии ШАГ, по направлению интернет-маркетинг.
На основной работе специальность проект менеджер, seo-оптимизатор, специалист по контекстной рекламе. Есть знания по CMS, HTML, CSS, правлю сайты сам.
Пишу статьи на любые темы, владею инструментами и опытом для качественных e-mail рассылок.
Продвигаю социальные профили, группы в социальных сетях.
Настройка конверсий, поднятие репутации бренда, настройка счетчиков, запуск рекламных компании, снижение цены за клик.
Делаю прогоны Xrumer, Allsubmiter.
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
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Здравствуйте уважаемые. Необходимо написать 22 статьи, seo оптимизированные на 1500 символов По тематике инвестирование, бизнес в интернете Техническое задание скину исполнителюКопирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $45
Здравствуйте! На сайте, необходимо заполнить карточки товаров от 800 до 1000 символов Интернет-магазин швейных машин В тех задании 97 наименований машинок, на некоторых уже присутствует текст, можно сделать рерайтинг Уникальность от ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать статью, тематика инвестиции. Так же чтобы было упоминание про интернет инвестиции hyip, статья должна быть уникальная. В тексте употребить следующие ключевые слова: -мониторинг hyip - 2 раза (можно склонять) ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
Необходимо провести детальный анализ аудит сайта. В выдачу попадает мало страниц. Проиндексировано 80тыс. Из них в выдаче google только 1900. Такая же ситуация с Яндексом. Необходимо найти побольше ошибок, и предоставить отчет по проделанной ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад