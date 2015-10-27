Прописать мета-теги для 11000 товаров

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок185 просмотров
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Здравствуйте уважаемые!

Необходимо прописать мета-теги для всех товаров на сайте http://setevuha.com.ua

Title, Meta description, Meta keywords не должны повторятся!

Title до 70 символов

Meta description до 170 символов

Meta keywords 4 ключевых слова, релевантных странице

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8 лет назад
Lanney
Илья 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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