Разместить ссылку на наш сервис в зарубежных форумах

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Интересуют посещаемые зарубежные форумы желательно Европа, тема Бизнес и финансы.

Ссылку не должны банить админы форума, предварительно просим показать форум (чтобы убедиться что он живой)

Также интересуют возможности аренды ссылок в подписях активных блоггеров даных форумов.

Стоимость и сроки. Опыт работы с зарубежными форумами обязателен.

8 лет назад
lelikspb
Алексей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад