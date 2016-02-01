Продвижение сайта о рукоделии

Поисковые системы (SEO)Завершен10 заявок228 просмотров
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Нужен специалист по продвижению сайта http://vjazalochka.com.ua, контекстная реклама в соц. сетях 

8 лет назад
inna0317
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
NikeFIT
Виктор 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
30 дней
Выполненной работой довольна. Уже через месяц раскрутки сайта появились постоянные посетители и клиенты, а это основной признак качества в индустрии CEO. Человек дела. Рекомендую.
Отличный заказчик. Грамотное построение задачи, всегда на связи. С оплатой не задерживает. В общем, рекомендую_)