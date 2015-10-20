Поисковая оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт23 заявки199 просмотров
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1. Подготовить Семантическое ядро (регион Краснодар) для сайта www.neoluxe.ru

2. Есть порядка 200 страниц на сайте которые нужно оптимизировать под поисковые запросы, предварительно подобрав подходящие:

- Прописать Title, Description, мета теги, текст для сниппетов, Alt для картинок

- Проверить текст на этих страниц на уникальность

-Переписать не уникальные тексты

-Добавить SEO текст на страницах где его нет

8 лет назад
neoluxe
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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