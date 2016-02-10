Аудит, доработка и продвижение сайта.

Проекту 5 лет, русскоязычный сегмент, в топе по ряду запросов, аккуратно велись работы. Бюджет на продвижение порядка 200-300$ в месяц (себестоимость + ваши услуги), работа включает в себя: 1) планирование работ по сайту (внутренняя оптимизация + задание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Сайт: k-mos.ru
Тематика: продажа нерудных материалов, песка, щебня, гравия, грунта и т.д., комплектация объектов стр-ва
Что необходимо:
I-й Этап:
1. Провести SEO аудит сайта -
2. Составление семантического ядра для определенияцелевых запросов продвижения -
3. Работы по внутренней оптимизации сайта (контент,метатеги, заголовки, видео, перелинковка, улучшение "технического
SEO") –
II-й Этап:
1. Бюджет по продвижению:
· Тематические тексты -
· Продвижение в SMM –
· Закупка ссылочной массы –
2. Ежемесячная абонентская плата за поддержку (корректировки контента, доработки,новости и т.д.) -
Буду признателен, если вы укажете свои расценки за каждый раздел ТЗ
Спасибо.
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