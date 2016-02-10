Аудит, доработка и продвижение сайта.

Поисковые системы (SEO)Завершен26 заявок267 просмотров
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Добрый день.

Сайт: k-mos.ru

Тематика: продажа нерудных материалов, песка, щебня, гравия, грунта и т.д., комплектация объектов стр-ва

Что необходимо:

I-й Этап:

1.      Провести SEO аудит сайта -

2.      Составление семантического ядра для определенияцелевых запросов продвижения -

3.      Работы по внутренней оптимизации сайта (контент,метатеги, заголовки, видео, перелинковка, улучшение "технического

SEO") –

II-й Этап:

1.      Бюджет по продвижению:

·        Тематические тексты  -

·        Продвижение в SMM –

·        Закупка ссылочной массы –

2.      Ежемесячная абонентская  плата за поддержку (корректировки контента, доработки,новости и т.д.) -

Буду признателен, если вы укажете свои расценки за каждый раздел ТЗ

Спасибо.

8 лет назад
aleonov
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
Выбранный исполнитель
Rorshach
Антон 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$200
30 дней
Сотрудничаю с Антоном. Технически грамотный специалист. Всегда на связи. Оказывает грамотную консультацию по всем возникающим вопросам. Доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Заказчик, который интересуется судьбой своего проекта, участвует в работе, что является несомненным плюсом. Оплата в срок, рекомендую, если знаете свою работу, потому что будет спрос за неё.