Оптимизация работы сайта сем. ядро, счетчик метрики

Уважаемые, настроил редиректы на сайте убрать зеркала Все получилось, но к УРЛам добавилось значение ?q= Был урл: site.com/yslygi Стал: site.com/?q=yslugi И так по всему сайту. Советы гугла не помогли, поэтому кто фастом решит вопрос советом (работающим) буду очень ...