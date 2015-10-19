Уважаемые, настроил редиректы на сайте убрать зеркала Все получилось, но к УРЛам добавилось значение ?q= Был урл: site.com/yslygi Стал: site.com/?q=yslugi И так по всему сайту. Советы гугла не помогли, поэтому кто фастом решит вопрос советом (работающим) буду очень ...
Оптимизация работы сайта сем. ядро, счетчик метрики
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Необходим специалист по оптимизации сайта установка кода счетчика метрики, прописать сем.ядро, доработка функционала сайта.
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