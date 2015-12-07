SEO-аудит(тематика промышленное оборудование)

Поисковые системы (SEO)Завершен19 заявок256 просмотров
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Необходимо сделать SEO аудит сайта, выявить ошибки, предложить подробные решения для улучшения.

Сайт пришлю в личку

8 лет назад
Dmitriy_K
Дмитрий 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Putyagin
Андрей 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$40
3 дня
Своевременная и качественная работа. Все пожелания были учтены, только положительные впечатления.
Все хорошо, сотрудничество состоялось.
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