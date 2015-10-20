Консультация по продвижению

Здраствуйте,нужна консультация.

Мой макет: yadi.sk/i/E6sIvQjjjs5fo

1)Задача: сделать так чтобы в гугле и яндексе при запросе "Артсеть сайты" или "Артсеть нет" или "Артсеть Херсон"

(ещё не придумал) сайт был на первых позициях.

Нужна просто консультация,СЕО делать не нужно.

Пишите бюджет за который ответите на вопросы.