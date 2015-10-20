Консультация по продвижению

Поисковые системы (SEO)Завершен5 заявок163 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здраствуйте,нужна консультация.

Мой макет: yadi.sk/i/E6sIvQjjjs5fo

1)Задача: сделать так чтобы в гугле и яндексе при запросе "Артсеть сайты" или "Артсеть нет" или "Артсеть Херсон"

(ещё не придумал) сайт был на первых позициях.

Нужна просто консультация,СЕО делать не нужно.

Пишите бюджет за который ответите на вопросы.

8 лет назад
morganbigman
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
MJKMaster
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$50
1 день
Исполнитель хорошо помог с проектом. Всё было быстро и качественно. Спасибо за работу, я доволен.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!