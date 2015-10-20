Проекту 5 лет, русскоязычный сегмент, в топе по ряду запросов, аккуратно велись работы. Бюджет на продвижение порядка 200-300$ в месяц (себестоимость + ваши услуги), работа включает в себя: 1) планирование работ по сайту (внутренняя оптимизация + задание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести ряд работ по оптимизации. Сайт: новый интернет-магазин по авто-тематике.
- Анализ контента и составление целей с основными ключами по продвижению
- Анализ конкурентов
- Составление семантического ядра
- Внутренняя оптимизация
- Внедрение в код структурных правок для улучшения оптимизации и работы инструментов
- Подключение инструментов seo-анализа и получения статистики
- Подбор страниц под группы ключевых запросов
- SEO-оптимизация текстов
- Внешняя оптимизация
- Подбор и наполнение ссылочной массы за счёт покупки ссылок на блогах, покупки статей
- Обеспечение ссылочной массы с социальных сетей для ускорения индексации и поднятия позиций в поисковиках
Нам важен богатый практический опыт, подкреплённый отзывами и портфолио.
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