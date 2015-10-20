SEO-оптимизация

Поисковые системы (SEO)Закрыт28 заявок232 просмотра
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Необходимо провести ряд работ по оптимизации. Сайт: новый интернет-магазин по авто-тематике.

 - Анализ контента и составление целей с основными ключами по продвижению

 - Анализ конкурентов

 - Составление семантического ядра

 - Внутренняя оптимизация

 - Внедрение в код структурных правок для улучшения оптимизации и работы инструментов

 - Подключение инструментов seo-анализа и получения статистики

 - Подбор страниц под группы ключевых запросов

 - SEO-оптимизация текстов

 - Внешняя оптимизация

 - Подбор и наполнение ссылочной массы за счёт покупки ссылок на блогах, покупки статей

 - Обеспечение ссылочной массы с социальных сетей для ускорения индексации и поднятия позиций в поисковиках

Нам важен богатый практический опыт, подкреплённый отзывами и портфолио.

8 лет назад
dxdt
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад