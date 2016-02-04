Необходимо продвинуть сайт на топовые позиции

Здраствуйте,нужна консультация. Мой макет: [url=https://yadi.sk/i/E6sIvQjjjs5fo]yadi.sk/i/E6sIvQjjjs5fo[/url] 1)Задача: сделать так чтобы в гугле и яндексе при запросе "Артсеть сайты" или "Артсеть нет" или "Артсеть Херсон" (ещё не придумал) сайт был на первых позициях. Нужна просто консультация,СЕО делать ...