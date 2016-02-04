Необходимо продвинуть сайт на топовые позиции

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен10 заявок198 просмотров
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Есть сайт http://gamesandfilms.ru/. Тематика кино/игры, необходимо заняться его продвижением в поисковых системах.

8 лет назад
andreybest
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
evdvoretskiy
Дворецкий 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
8 лет назад
$100
30 дней
Все отлично, продолжаем работать над проектом
Работа идет на ура! Рекомендую Андрея как ответственного заказчика!
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