Проекту 5 лет, русскоязычный сегмент, в топе по ряду запросов, аккуратно велись работы. Бюджет на продвижение порядка 200-300$ в месяц (себестоимость + ваши услуги), работа включает в себя: 1) планирование работ по сайту (внутренняя оптимизация + задание ...
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Здравствуйте, нужен seo-специалист, на полный рабочий день. Занятость на 6-8 часов в день в рабочие дни, присутствие в сети хотя бы несколько часов в промежутке 9:00-15:00 по Московскому времени.
Работа по проектам наших клиентов и нашим проектам.
Это – основное место работы!
Оплата 25 тыс. руб., на испытательный срок 20 тыс. руб., испытательный срок – два месяца.
Обязанности:
1. Подбор ключевых слов и написание заданий для копирайтеров
2. Анализ и написание заданий на доработку сайтов
3. Доработка сайтов, постановка задач и контроль работы копирайтеров, контент-менеджеров, программистов и т.п.
4. Закупка ссылок
5. Контент-менеджмент в небольших количествах
6. Отчетность по выполненной работе и потраченному времени
Требования:
0. Знания в SEO на уровне SEO-оптимизатора, опыт работы. Если что-то не знаете – научим.
1. Ответственный подход к работе, качественно (!) выполненная работа, которую не нужно перепроверять и переделывать.
2. Получать деньги за ничегонеделание не получится, если вы склонны к завышению реально потраченного на работу времени или к работе в двух местах сразу, вам тяжело заставить себя работать или вас нужно постоянно контролировать, для того что бы работа была выполнена – не пишите, все равно не сработаемся.
Опишите в заявке свой опыт в SEO. Предложения в стиле "Продвину ваш проект" отклоняю сразу, не интересует вакансия – не пишите, не можете описать свой опыт работы – не пишите.
От нас:
Своевременная заработная плата и отличная возможность получения новых профессиональных знаний.
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