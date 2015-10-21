SEO-специалист

Поисковые системы (SEO)Закрыт31 заявка509 просмотров
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Здравствуйте, нужен seo-специалист, на полный рабочий день. Занятость на 6-8 часов в день в рабочие дни, присутствие в сети хотя бы несколько часов в промежутке 9:00-15:00 по Московскому времени.  

Работа по проектам наших клиентов и нашим проектам. 

Это – основное место работы!   

Оплата 25 тыс. руб., на испытательный срок 20 тыс. руб., испытательный срок – два месяца. 

Обязанности:  

1. Подбор ключевых слов и написание заданий для копирайтеров 

2. Анализ и написание заданий на доработку сайтов 

3. Доработка сайтов, постановка задач и контроль работы копирайтеров, контент-менеджеров, программистов и т.п. 

4. Закупка ссылок 

5. Контент-менеджмент в небольших количествах 

6. Отчетность по выполненной работе и потраченному времени 

Требования:  

0. Знания в SEO на уровне SEO-оптимизатора, опыт работы. Если что-то не знаете – научим.  

1. Ответственный подход к работе, качественно (!) выполненная работа, которую не нужно перепроверять и переделывать.  

2. Получать деньги за ничегонеделание не получится, если вы склонны к завышению реально потраченного на работу времени или к работе в двух местах сразу, вам тяжело заставить себя работать или вас нужно постоянно контролировать, для того что бы работа была выполнена – не пишите, все равно не сработаемся.  

Опишите в заявке свой опыт в SEO. Предложения в стиле "Продвину ваш проект" отклоняю сразу, не интересует вакансия – не пишите, не можете описать свой опыт работы – не пишите. 

От нас:  

Своевременная заработная плата и отличная возможность получения новых профессиональных знаний.

8 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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