Здравствуйте, нужен seo-специалист, на полный рабочий день. Занятость на 6-8 часов в день в рабочие дни, присутствие в сети хотя бы несколько часов в промежутке 9:00-15:00 по Московскому времени.

Работа по проектам наших клиентов и нашим проектам.

Это – основное место работы!

Оплата 25 тыс. руб., на испытательный срок 20 тыс. руб., испытательный срок – два месяца.

Обязанности:

1. Подбор ключевых слов и написание заданий для копирайтеров

2. Анализ и написание заданий на доработку сайтов

3. Доработка сайтов, постановка задач и контроль работы копирайтеров, контент-менеджеров, программистов и т.п.

4. Закупка ссылок

5. Контент-менеджмент в небольших количествах

6. Отчетность по выполненной работе и потраченному времени

Требования:

0. Знания в SEO на уровне SEO-оптимизатора, опыт работы. Если что-то не знаете – научим.

1. Ответственный подход к работе, качественно (!) выполненная работа, которую не нужно перепроверять и переделывать.

2. Получать деньги за ничегонеделание не получится, если вы склонны к завышению реально потраченного на работу времени или к работе в двух местах сразу, вам тяжело заставить себя работать или вас нужно постоянно контролировать, для того что бы работа была выполнена – не пишите, все равно не сработаемся.

Опишите в заявке свой опыт в SEO. Предложения в стиле "Продвину ваш проект" отклоняю сразу, не интересует вакансия – не пишите, не можете описать свой опыт работы – не пишите.

От нас:

Своевременная заработная плата и отличная возможность получения новых профессиональных знаний.