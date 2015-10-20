Продвижение сайта в Google.

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок194 просмотра
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Друзья

Наш сайт http://www.kv-design.ru/ находится, вероятно, под фильтром в Google.

Ничего катастрофичного, но тем не менее это нам сильно мешает и мы хотим обратно "всплыть" в Googl-е.

Ситуация в Яндексе - совсем другая, там такого нет, ситуация вполне себе нас устраивает,  и Яндекс вообще не может быть пока предметом работы в этом проекте.

Требуется:

1. Выяснить с большой вероятностью причины таких низких позиций в Google.

2. Явно написать процедуры по устранению сложившейся ситуации.

Буду рад вашим откликам.

8 лет назад
KV-Design
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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