Требуется комплексное продвижение сайта знакомств

Добрый день Ув. специалисты! Требуется продвижение крупного, но регионального сайта знакомств по популярным словам: знакомства, сайт знакомств, познакомиться с парнем, познакомиться с девушкой, онлайн знакомства. Плюс от вас еще популярные слова. Это то, что касается поискового продвижения.

Так же требуется в комплексе продвижение групп в соц. сетях: Facebook, VK, Instagram, G+, OK.

Так же понадобится реклама в контекстных сетях Я.Директ и Google.Adwords.

Важно! Мы ищем настоящего профессионала со свободным временем. Готовы на долгосрочное сотрудничество от 1 года и с достойной оплатой. Но сначала будет проводиться собеседование по скайпу.