Требуется комплексное продвижение сайта знакомств

$1000
Поисковые системы (SEO)Завершен15 заявок297 просмотров
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Добрый день Ув. специалисты! Требуется продвижение крупного, но регионального сайта знакомств по популярным словам: знакомства, сайт знакомств, познакомиться с парнем, познакомиться с девушкой, онлайн знакомства. Плюс от вас еще популярные слова. Это то, что касается поискового продвижения.

Так же требуется в комплексе продвижение групп в соц. сетях: Facebook, VK, Instagram, G+, OK.

Так же понадобится реклама в контекстных сетях Я.Директ и Google.Adwords.

Важно! Мы ищем настоящего профессионала со свободным временем. Готовы на долгосрочное сотрудничество от 1 года и с достойной оплатой. Но сначала будет проводиться собеседование по скайпу.

8 лет назад
Ajax_ua
Антон 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Zuya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$1000
30 дней
Очень довольны работой Сергея. Прошел первый месяц работы и уже достигли определенных результатов в продвижении во всех направлениях. Настоящий профессионал своего дела. Настроены на долгосрочное сотрудничество. Рекомендую Сергея, не пожалеете.
Антон очень ответственный человек. Профессионал своего дела. Приятно работать с такими людьми.