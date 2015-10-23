Анализ сайтов конкурентов оформить в простую презентацию

Тематика "Строительство бань и саун"

Необходимо сайты входящие в ТОП в этой тематике проанализировать на предмет удачно использованных фишек или наоборот минусов применяемых на этих сайтах с точки зрения юзабилити и Seo и отметить и описать эти нюансы. Можно кратко.

Необходимо проработать Топы по запросу:

Строительство бань, саун, турецких бань (хамамов), соляных комнат. Всего 5 направлений (ТОПов).

Необязательно прорабатывать весь ТОП. Можно по 5 сайтов в каждой которые будут отличаться друг от друга по замечаниям.

Это делается для того чтобы показать директору, что проведен анализ конкурентов и рынка. Т.к. назрел момент модернизации собственного сайта.

По ходу выполнения буду отвечать на все вопросы. Срок сдачи Вс вечер (25 окт.)