Разместить в каталогах сайт пример каталогов http://cataloxy.ru/ http://vsego.ru/ http://www.orgpage.ru/ с тиц и рп. Укажите еще пожалуйста пример, количество и сроки.
Анализ сайтов конкурентов оформить в простую презентацию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика "Строительство бань и саун"
Необходимо сайты входящие в ТОП в этой тематике проанализировать на предмет удачно использованных фишек или наоборот минусов применяемых на этих сайтах с точки зрения юзабилити и Seo и отметить и описать эти нюансы. Можно кратко.
Необходимо проработать Топы по запросу:
Строительство бань, саун, турецких бань (хамамов), соляных комнат. Всего 5 направлений (ТОПов).
Необязательно прорабатывать весь ТОП. Можно по 5 сайтов в каждой которые будут отличаться друг от друга по замечаниям.
Это делается для того чтобы показать директору, что проведен анализ конкурентов и рынка. Т.к. назрел момент модернизации собственного сайта.
По ходу выполнения буду отвечать на все вопросы. Срок сдачи Вс вечер (25 окт.)
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