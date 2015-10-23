СЯ для нового интернет магазина

Поисковые системы (SEO)Закрыт21 заявка246 просмотров
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Добрый день. 

Интересует составление СЯ для интернет магазина, который будет заниматься продажей автомобильных кресел. Конечный результат должен быть в xsl файла в котором должна быть видна структура сайта: разделы, подразделы, товары. Так же интересует какая суточная и месячная посещаемость будет у каждого запроса. Если резюмировать то в итоге полученное СЯ максимально выглядеть как структура сайта.  

Название магазина: Детские автомобильные кресла 

Регион: Челябинская обл.

Оплата будет производиться через WM. 

От Вас стоимость и сроки. 

8 лет назад
wildweb74
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад