СЯ для нового интернет магазина

Разместить в каталогах сайт пример каталогов http://cataloxy.ru/ http://vsego.ru/ http://www.orgpage.ru/ с тиц и рп. Укажите еще пожалуйста пример, количество и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Интересует составление СЯ для интернет магазина, который будет заниматься продажей автомобильных кресел. Конечный результат должен быть в xsl файла в котором должна быть видна структура сайта: разделы, подразделы, товары. Так же интересует какая суточная и месячная посещаемость будет у каждого запроса. Если резюмировать то в итоге полученное СЯ максимально выглядеть как структура сайта.
Название магазина: Детские автомобильные кресла
Регион: Челябинская обл.
Оплата будет производиться через WM.
От Вас стоимость и сроки.
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