Написание и публикация 10 статей на грузинском

Необходим специалист, который может заниматься продвижением сайта в Грузии. Сайт на финансовую тематику. В основном интересует размещение различных статей на порталах, написание текстов и тд.

Оставляя заявку у вас должно быть:

- авторы, которые пишут на грузинском языке

- ресурсы для публикации на грузинском

- очень желателен опыт продвижения в данной стране

Перед началом сотрудничества будет оплачиваемое задание - разместить несколько статей на грузинском языке на качественных порталах (написание статей и нахождение сайтов для размещения с исполнителя). Важно на сколько хорошо вы ориентируетесь в Грузинском интернете и как умеете выполнять задачи.

НЕ нужно предлагать супер-схемы с закупкой ссылок на бирже и тд. Больше интересует качество и грамотный подход в выполнению задач.

Оплата вебмани wmr