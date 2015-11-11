Написание и публикация 10 статей на грузинском

Разместить в каталогах сайт пример каталогов http://cataloxy.ru/ http://vsego.ru/ http://www.orgpage.ru/ с тиц и рп. Укажите еще пожалуйста пример, количество и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим специалист, который может заниматься продвижением сайта в Грузии. Сайт на финансовую тематику. В основном интересует размещение различных статей на порталах, написание текстов и тд.
Оставляя заявку у вас должно быть:
- авторы, которые пишут на грузинском языке
- ресурсы для публикации на грузинском
- очень желателен опыт продвижения в данной стране
Перед началом сотрудничества будет оплачиваемое задание - разместить несколько статей на грузинском языке на качественных порталах (написание статей и нахождение сайтов для размещения с исполнителя). Важно на сколько хорошо вы ориентируетесь в Грузинском интернете и как умеете выполнять задачи.
НЕ нужно предлагать супер-схемы с закупкой ссылок на бирже и тд. Больше интересует качество и грамотный подход в выполнению задач.
Оплата вебмани wmr
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