Написание и публикация 10 статей на грузинском

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим специалист, который может заниматься продвижением сайта в Грузии. Сайт на финансовую тематику. В основном интересует размещение различных статей на порталах, написание текстов и тд. 

Оставляя заявку у вас должно быть: 

- авторы, которые пишут на грузинском языке 

- ресурсы для публикации на грузинском 

- очень желателен опыт продвижения в данной стране

Перед началом сотрудничества будет оплачиваемое задание - разместить несколько статей на грузинском языке на качественных порталах (написание статей и нахождение сайтов для размещения с исполнителя). Важно на сколько хорошо вы ориентируетесь в Грузинском интернете и как умеете выполнять задачи.

НЕ нужно предлагать супер-схемы с закупкой ссылок на бирже и тд. Больше интересует качество и грамотный подход в выполнению задач.

Оплата вебмани wmr

8 лет назад
readweb
36 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Amiran2488
35 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$25
12 дней
Работа выполнена качественно! Алексей также порекомендовал различные другие ресурсы для размещения. Спасибо!
Отличный заказчик! Спасибо!