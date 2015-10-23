Продвижение сайта вечными ссылками.

Разместить в каталогах сайт пример каталогов http://cataloxy.ru/ http://vsego.ru/ http://www.orgpage.ru/ с тиц и рп. Укажите еще пожалуйста пример, количество и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный сео-продвиженец.
Нужно продвинуть 10 - 12 запросов кино-сайта вечными ссылками на бирже http://www.rotapost.ru или аналогичной.
Планирую купить по паре качественных ссылок для каждого запроса
Знающих как правильно и грамотно построить работу.
Все подробности по работе будут рассматриваться в частном порядке.
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