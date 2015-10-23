Продвижение сайта вечными ссылками.

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок216 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется опытный  сео-продвиженец.

Нужно продвинуть 10 - 12 запросов кино-сайта вечными ссылками на бирже http://www.rotapost.ru или аналогичной.

Планирую купить по паре качественных ссылок для каждого запроса

Знающих как правильно и грамотно построить работу.

Все подробности по работе будут рассматриваться в частном порядке.

8 лет назад
Batyanya62
Сергей 
61 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад