Поднятие сайта в поисковике

Добрый день.

Меня интересует раскрутка сайта его нужно поднять в поиске яндекса, сайт будет создаваться с нуля.

сайт по эвакуации машин.

Ключевые слова "эвакуатор и эвакуатор спецтехники"

Нужно оценить стоимость работы, сколько в месяц затрат и за какое время будет на каких строках в поиске.

"Всем спасибо за ответы, со многими пообщался в лично, как заказчик определится с полным пакетом услуг, я отпишу кандидатам"