Необходимо сделать просчет проекта SEO

Необходимо сделать просчет продвижения проекта

Просчет сайта по тематике организация праздников, если ваш просчет будет хорошим - далее будет работать по данному проекту.

Мы являемся SEO компанией, просьба СПАМ - не слать, если нам понравится Ваш подход проект будете вести Вы.

На задачу выделено: 8 часов.

Стоимость 1 часа – 250р.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (в профиле) – обсудим и я вышлю полное ТЗ.