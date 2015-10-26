Необходимо сделать просчет проекта SEO

$40
Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок180 просмотров
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Необходимо сделать просчет продвижения проекта

Просчет сайта по тематике организация праздников, если ваш просчет будет хорошим - далее будет работать по данному проекту.

Мы являемся SEO компанией, просьба СПАМ - не слать, если нам понравится Ваш подход проект будете вести Вы.

На задачу выделено: 8 часов.

Стоимость 1 часа – 250р. 

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (в профиле) – обсудим и я вышлю полное ТЗ.

8 лет назад
Artii
Артем 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
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