СЕО-оптимизация интернет магазина на OpenCart для программиста

Основная задача - настройка ЧПУ на сайте (OpenCart):

- для категорий

- для товаров

- для статей

Требования:

- Все URL должны заканчиваться на «/»; никаких URL, заканчивающихся на «.php», «.html» и т.д., быть не должно;

Пробел между двумя словами заменяем на «-» (дефис).

Например,

Как делать не стоит: http://1.kiev.ua/kedy-160.html; http://1.kiev.ua/kedy.html

Правильный пример: http://1.kiev.ua/dlya-devochek/kedy/; http://1.sitepark.kiev.ua/dlya-malchikov/kedy/

- ЧПУ должен целиком и полностью соответствовать хлебным крошкам: Главная > Для девочек > Кеды > Белые балетки с принтом.

- Хлебные крошки должны быть реализованы с использованием микроданных Google.

- Система фильтрации товаров реализована на AJAX, а значит для цветов и размеров и других возможных фильтров - одинаковые урлы!! Никакого аякса не дложно быть. Использувать атрибуты rel="next" и rel="prev" , чтобы указать связь между несколькими URL. Возможность добавлять текст и изменять заголовки и описания для страниц, генерируемых выбором одного из фильтров.

- Редиректы:

Код статуса 301 означает, что запрашиваемая страница окончательно перемещена в новое местоположение.

!!!Все редиректы должны иметь код статуса 301, все остальные поисковые роботы не учитывают и не передают вес!

со страниц с www в начале на страницы без www; - Не настроено

редирект, сокращающий произвольное количество слешей в урле до одного; - Не настроено со страницы с /index.php в начале на страницы без index.php; - Не настояно

- Мета теги:

На сайте найдено много дубликатов. Надо исправить.

- Тег Title, метатеги Description и Keywords:

У всех страниц должны быть уникальные Title и мета-теги Description и Keywords.

- Изображения:

- у всех фото, должна быть возможность прописывать alt, title изображений. Аlt Должен генерироваться исходя из названия товара, если фото несколько, то в конце добавить фото 1, фото 2 и т.д. Если названия изображений нормальные и передают суть, то можно названия использовать как Alt.

В заявках оставляйте сроки и стоимость работы.

По всем вопросам - пишите, сброшу сайт, на котором этом нужно сделать.