Продвижение интернет магазина, корп. сайта, продвижение в соц. сетях

Здравствуйте!

Наша компания ищет исполнителя (юридическое лицо) в Московском регионе, для заключения договора на:

Продвижение корпоративного сайта

Продвижение маленького корпоративного интернет магазина

Продвижение бренда и продукции (косметической) компании собственного производства (несколько позиций).

Уважаемые будущие партнеры, особенно те, кто привык к освоению "жирных" бюджетов, сразу скажу, что это НЕ Ваш вариант. Давайте не будем тратить наше общее время.

Наш директор отлично знаком со всем этим действием "из нутри", знает цену деньгам и +/- реальную стоимость данных услуг.

Договор заключим с компанией кто уверен в своих силах и возможностях, имеет длительный опыт а главное результат.